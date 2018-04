Campanha para indicação de Lula ao Nobel da Paz tem 130 mil assinaturas

Buenos Aires – Mais de 130 mil pessoas assinaram uma campanha iniciada pelo argentino Adolfo Pérez Esquivel, que recebeu o Nobel da Paz em 1980, para que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, preso desde o último sábado, receba o prêmio neste ano.

A campanha está sendo realizada pelo site Change.org. Pérez Esquivel considera que Lula merece ser reconhecido com o Nobel pela “luta contra a pobreza e a fome no Brasil”.

O ativista argentino disse que apresentará uma carta para defender Lula no Comitê Nobel em setembro, quando será aberta a convocação para as indicações ao prêmio.

“Através do seu compromisso social, sindical e político, Lula desenvolveu políticas públicas para superar a fome e a pobreza no seu país, um dos de maior desigualdade estrutural no mundo”, disse Pérez Esquivel.

“O governo de Lula foi uma construção democrática e participativa com meios não violentos que elevou o nível de vida da população e deu esperanças aos setores mais necessitados. O mundo reconhece que houve um antes e um depois na história do Brasil desigual depois dos dois mandatos de Lula”, afirmou o ativista.