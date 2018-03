Campanha de vacinação contra a febre amarela termina hoje em SP

A campanha de vacinação do governo do estado de São Paulo contra a febre amarela termina hoje (16) na capital e mais 53 cidades. De acordo com o balanço divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde no último dia 9, neste ano foram imunizados 7 milhões de paulistas contra a doença. O número é praticamente igual às 7,4 milhões de doses aplicadas ao longo de todo o ano de 2017. Considerando a vacinação no estado desde 2007, mais de 21 milhões de pessoas já estão protegidas.

O Brasil confirmou 920 casos e 300 mortes no período de 1º julho de 2017 a 13 de março deste ano. No mesmo período do ano passado, foram registrados 610 casos e 196 mortes. Ao todo, foram notificados 3.483 casos suspeitos, sendo que 1.794 foram descartados e 769 permanecem em investigação. Os maiores números de mortes foram registrados em Minas Gerais (130), São Paulo (120) e Rio de Janeiro (49).

Áreas verdes

O Zoológico de São Paulo, o Zoo Safári e o Jardim Botânico, na zona sul da capital, foram reabertos nesta quinta-feira (15). Os parques fecharam em 23 de janeiro, após a constatação da morte de um bugio por febre amarela.

Avisos nas entradas dos três parques orientam o público sobre a importância de estar vacinado contra a febre amarela, no mínimo dez dias antes da visita.

A decisão de reabertura ocorreu depois que as secretarias da Saúde e do Meio Ambiente classificaram a presença do vírus na área como um fato isolado e restrito, com baixo risco para a transmissão em humanos. Atualmente 29 parques na capital continuam fechados por precaução contra a febre amarela.