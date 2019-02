Campanha da Dilma arrecadou R$ 123 milhões em agosto

São Paulo – A campanha da presidente e candidata à reeleição divulgou nesta quarta-feira, 03, que a Coligação com a Força do Povo arrecadou R$ 123.307.942,74 no mês de agosto e gastou R$ 56.194.961,89.

Em nota, o coordenador financeiro da campanha, Edinho da Silva, atribui a boa arrecadação à “confiança que o empresariado brasileiro” tem no governo Dilma.

“O governo Dilma está tomando as medidas necessárias que precisam ser tomadas perante a crise, sem gerar recessão, sem gerar desemprego e sinalizando para o futuro com várias iniciativas importantes, como o programa de concessões, o PAC 3, o Minha Casa Minha Vida 3”, afirmou.

De acordo com Edinho, que recentemente divulgou um vídeo na internet pedindo contribuições de pessoas físicas para a campanha, ao conversar com os empresários e explicar o que está sendo feito pelo governo, eles “contribuem”.

“Eles preferem a Dilma com a austeridade, com a seriedade e a firmeza com que ela conduz o governo, do que uma aventura, algo que eles não possam ter garantia de para onde vai o Brasil”, disse, sem citar diretamente a adversária Marina Silva (PSB).