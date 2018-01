Campanha contra febre amarela vacina 94 mil em SP no 1º dia

São Paulo – Mais de 94 mil paulistanos foram vacinados contra a febre amarela nesta quinta-feira, 25, no primeiro dia da campanha com doses fracionadas na capital, segundo a Secretaria Municipal da Saúde.

Mesmo com a distribuição prévia de senhas em casa, algumas Unidades Básicas de Saúde registraram filas e receberam pessoas que tentavam ser imunizados sem senha.

Apesar da desinformação de alguns, o movimento nos postos foi tranquilo e o tempo de espera por uma dose era curto – entre 5 e 60 minutos, considerando seis postos de saúde visitados pela reportagem. Funcionaram ontem as unidades de 20 distritos das zonas leste e sul da cidade, alvos da campanha.

O período mais tumultuado foi por volta das 8 horas, na abertura das unidades. Alguns moradores chegaram antes com medo de ficar sem a vacina.

Outros, sem a senha, decidiram tentar a sorte, mas, na maioria dos casos, não foram atendidos. Na UBS Jardim Nossa Senhora do Carmo, no Parque do Carmo, zona leste, o primeiro da fila era o paisagista Edson Santana, de 31 anos, que saiu de Itaquera, também na zona leste, e chegou ao local às 3 horas. “No meu bairro, as pessoas estavam chegando às 17 horas para passar a noite. Resolvi tentar aqui. Minha maior preocupação é a minha filha de 5 anos.”

Mas, seguindo as regras da secretaria, a unidade não deu o imunizante para quem não era morador da área da UBS. Só distribuía senhas para os que estavam com comprovante de residência ou o cartão que mostrasse que já era atendido no local.

Em outras unidades, mesmo o comprovante de residência não era suficiente para garantir o atendimento, já que a regra geral é esperar que o agente de saúde passe em cada casa agendando a data para a imunização, que vai até 24 de fevereiro.

“Eu trabalho e, para mim, seria melhor se eu já conseguisse me vacinar no feriado, mas disseram que tenho mesmo de esperar a senha em casa”, reclamou a professora Polyanna Yelena Veiga, de 27 anos, que tentava conseguir a proteção na UBS Parque Figueira Grande.

No interior do Estado, onde a campanha também foi iniciada ontem, alguns postos abriram duas horas antes para atender a demanda. A Secretaria Estadual da Saúde não divulgou balanço do primeiro dia de vacinação. No Rio, novo boletim apontou 25 casos, cinco a mais que na quarta-feira, 24. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.