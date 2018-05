Reunião no Planalto com caminhoneiros é interrompida

Brasília – A reunião no Palácio do Planalto sobre a paralisação dos caminhoneiros foi interrompida para que os representantes do movimento pudessem realizar reunião paralela para “alguma decisões” sobre o tema. A informação foi dada à imprensa pela assessoria de imprensa da Confederação Nacional dos Transportadores Autônomos (CNTA). Quando o grupo deliberar, deve ser retomada a reunião com os representantes do governo.

Uma das entidades presentes à reunião, a Associação Brasileira dos Caminhoneiros (Abcam), deixou o encontro após não concordar com a proposta de trégua feita pelo governo federal.