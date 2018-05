Caminhoneiros mantêm 554 pontos de bloqueios em estradas, diz PRF

Caminhoneiros ainda mantêm 554 pontos de bloqueio nas rodovias em decorrência da paralisação da categoria, segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF). O balanço é das 22h de ontem (26) e aguarda atualização. Segundo a PRF, a maioria dos bloqueios é parcial e sem prejuízo à circulação de veículos.

De acordo com a polícia, 625 pontos foram desbloqueados. Os caminhoneiros entraram hoje (27) no sétimo dia do movimento em defesa da redução do preço do óleo diesel e do fim da cobrança de pedágio de veículos que circulam com os eixos levantados.

A PRF informou ainda que, apesar das manifestações, há corredores para a circulação de transporte de animais vivos, gêneros alimentícios, equipamentos essenciais, medicamentos, combustíveis e outras cargas condideradas sensíveis.

Os policiais rodoviários federais garantem também que há apoio aos manifestantes durante as desmobilizações no intuito de garantir a segurança de todos os usuários das rodovias federais.