Caminhoneiros interditam rodovia Presidente Dutra no RJ, diz PRF

São Paulo/Rio de Janeiro – Um bloqueio de caminhoneiros interditava parcialmente na manhã desta segunda-feira a rodovia Presidente Dutra (BR-116), no município de Barra Mansa (RJ), com aproximadamente 2 quilômetros de congestionamento em ambos os sentidos, informou a Polícia Rodoviária Federal do Rio de Janeiro.

De acordo com a PRF, uma manifestação com vários manifestantes começou por volta de 5h25 no km 274 da via, e veículos de carga eram obrigados a retornar sentido São Paulo. Há aglomeração sobre a pista, com alguns veículos retidos, acrescentou a polícia.

O protestos ocorre após o ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal (STF), conceder na semana passada liminar impedindo a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) de multar transportadores que não seguirem os fretes rodoviários mínimos.

O tabelamento de fretes foi uma das medidas adotadas pelo governo na esteira da histórica greve de maio, que afetou a economia do país como um todo. O setor empresarial considera a tabela como inconstitucional.

Ainda na semana passada, a Associação Brasileira dos Caminhoneiros (Abcam) afirmou que poderia ficar mais difícil evitar uma nova paralisação da categoria após liminar do STF.

Procurada para comentar o assunto, a Abcam não respondeu de imediato. A PRF também não respondeu a questionamento sobre a ocorrência de outros bloqueios no país.