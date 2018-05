Caminhoneiros do DF liberam apenas 5 caminhões de combustível nesta quinta

Brasília – Manifestantes de Brasília entraram em acordo com a Polícia Militar e representantes do governo do Distrito Federal para liberar a saída de cinco caminhões de combustível no período da tarde desta quinta-feira, 24. A proposta é direcionar esses cinco caminhões para hospitais e serviços emergenciais do governo do DF.

Cerca de 300 caminhoneiros e motoboys participam do movimento.

Representantes do DF pediam um mínimo de dez caminhões, mas depois de muito tumulto, os caminhoneiros chegaram ao acordo de liberar cinco tanques.

Cada caminhão carrega cerca de 30 mil litros. Na prática, o volume liberado é muito pequeno, sem efeito para a população.