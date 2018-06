Caminhoneiros concordam com Marco Regulatório do Transporte de Cargas

PorBrasília – Representantes do movimento dos caminhoneiros avaliaram positivamente a aprovação do Marco Regulatório do Transporte de Cargas pela Câmara dos Deputados.

“É muito importante para a categoria os itens que estão lá dentro, a referência de troca de frota”, disse o líder autônomo Wallace Landim, o “Chorão”. “Foi importante a aprovação, para a categoria.”

O presidente da Confederação Nacional de Transportadores Autônomos (CNTA), Diumar Bueno, contou que a categoria não concordava com as versões iniciais do projeto. Mas que, com as correções feitas na reta final, isso mudou.

“Entendemos que o marco é importante, mas não da forma como estava sendo apresentado o texto”, disse. “Nós recebemos ontem a correção desse texto e, nessa linha, apoiamos a aprovação do marco regulatório.”