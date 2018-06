Caminhões poderão circular em SP sem restrições até dia 9

São Paulo – A Prefeitura de São Paulo decidiu suspender as restrições ao trânsito de caminhões pesados no centro da cidade até sábado, dia 9. Carretas poderão circular o dia todo pelas Marginais do Tietê e do Pinheiros, e não apenas fora dos horários de pico.

Segundo o prefeito Bruno Covas (PSDB), a medida servirá para normalizar o abastecimento na cidade, ainda prejudicado pela paralisação feita por caminhoneiros na semana passada. “Já tínhamos liberado o transporte de combustível, agora vamos estender”, afirmou.

Veículos Urbanos de Carga (VUCs), os caminhões pequenos que podem circular no centro expandido, mas que têm suas regras próprias, como respeito ao rodízio, ficaram fora da liberação. “Eles têm sua dinâmica própria, que é diferente dos caminhões”, disse o secretário de Mobilidade e Transportes, João Octaviano.