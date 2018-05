Caminhão escoltado pelo Exército no RJ garantiu abastecimento da Força

A ação montada pelo Exército nesta tarde para escoltar um caminhão-tanque até a Refinaria Duque de Caxias (Reduc) na Baixada Fluminense foi realizada para garantir o abastecimento da própria Força e não tem relação com a ordem de desobstrução das rodovias dada hoje (25) pelo presidente Michel Temer.

A informação foi prestada pelo Comando Militar do Leste (CML) por meio de nota: “As viaturas da Polícia do Exército que foram à Reduc estão lá com a finalidade de escoltar um caminhão-tanque de combustível destinado a garantir o fluxo de abastecimento do Exército. Desse modo, o caso específico não guarda relação com a natureza do emprego determinado pelo Senhor Presidente da República.”

Na saída do caminhão-tanque da refinaria, foi montado um forte esquema de segurança. Homens com os rostos cobertos por toucas-ninjas e fortemente armados ficaram posicionados no portão. O trânsito foi bloqueado para que o caminhão pudesse passar.

Quatro viaturas da Polícia do Exército e oito motos garantiram passagem por entre os manifestantes que se aglomeravam à saída da refinaria, que fica na BR-040, Rodovia Washington Luiz. A cerca de 50 metros, os grevistas continuam o protesto na rodovia, parando todos os caminhões que seguem no sentido Belo Horizonte.