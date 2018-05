Câmara aprova texto-base de MP sobre venda de petróleo do pré-sal

A Câmara dos Deputados aprovou nesta quarta-feira o texto-base da medida provisória 811, que permite à estatal Pré-Sal Petróleo S/A (PPSA) realizar diretamente a comercialização da parte de óleo devida à União na exploração de campos da bacia do pré-sal com base no regime de partilha.

Antes da entrada em vigor da MP, a lei permitia apenas que o petróleo da União fosse vendido mediante a contratação de agentes de comercialização.

Os deputados ainda precisam analisar destaques ao texto-base, de autoria do relator da proposta, senador Fernando Bezerra Coelho (PMDB-PE), que podem alterar a proposta.

Pelo texto aprovado, nos futuros leilões, a União poderá optar por receber em dinheiro a quantidade de petróleo que lhe diz respeito.

Após a conclusão da análise dos destaques, a MP terá ainda de ser analisada pelo Senado.