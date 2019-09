Calor deve chegar a 39ºC em São Paulo

São Paulo — O interior de São Paulo pode ter temperatura máxima de 39ºC nesta quinta-feira (12). A Defesa Civil do estado emitiu um alerta para as regiões próximas a Bauru, Ribeirão Preto, Barretos, São José do Rio Preto e Presidente Prudente. Na região metropolitana de São Paulo, a temperatura máxima deve atingir 35ºC.

A temperatura alta favorece a queda da umidade relativa do ar. Por volta de 11h, ela estava em 20% na capital, segundo a Defesa Civil. O alerta vale principalmente para quem tem problemas respiratórios, que podem piorar com o ar seco.

Não é recomendada a prática de exercícios físicos em áreas ao ar livre e a defesa civil aconselha a utilização de soro fisiológico em narinas e o uso de umidificadores de ar.