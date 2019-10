Calheiros aciona OAB para suspender Janot após revelação sobre Gilmar

São Paulo — O senador Renan Calheiros (MDB-AL) anunciou nesta segunda-feira (07) que entrou com uma representação na Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) para suspender o registro do ex-Procurador-Geral da República Rodrigo Janot por 180 dias.

O parlamentar solicitou “perícias psiquiátricas e toxicológicas” para investigar as declarações do ex-PGR sobre ter planejado, em 2017, um atentado contra Gilmar Mendes, ministro do Supremo Tribunal Federal (STF).

No fim de setembro, o advogado revelou para a VEJA e Estadão que chegou a ir armado ao STF para matar o ministro. “Não ia ser ameaça não. Ia ser assassinato mesmo. Ia matar ele e depois me suicidar”, disse.

O conflito atingiu a temperatura máxima quando Janot tentou impedir Gilmar de atuar num processo envolvendo o empresário Eike Batista.

Para Calheiros, por conta da situação, o ex-PGR não pode continuar advogando. O pedido tem como base a decisão do ministro do STF Alexandre de Moraes que suspendeu o porte de arma de Jano e o impediu de acessar os edifícios do STF.

Entrei com pedido na OAB para suspender imediatamente @rodrigo_janot. Solicitei perícias psiquiátricas e toxicológicas em razão do atentado planejado contra ministro do STF. O aditamento vai compor a representação que já apresentei ao Conselho de Ética para impedi-lo de advogar. pic.twitter.com/qQZ3wMQPdt — Renan Calheiros (@renancalheiros) October 7, 2019

