Calcule o quanto você gasta de água todos os dias

São Paulo – Você já parou para pensar no quanto de água você consome diretamente ou indiretamente todos os dias? EXAME.com acaba de lançar duas ferramentas que fazem esta conta.

O simulador de consumo de água por alimentos leva em consideração desde quantas xícaras de café você bebe diariamente até quanto de arroz é consumido por semana. Já na ferramenta para calcular o uso da água, são os banhos e até descargas que entram na berlinda.

Um estudo do Ministério das Cidades apresentado recentemente mostra que, por dia, cada brasileiro consome em média pouco mais de 116 litros de água distribuída pelas companhias de água e esgoto locais.

No entanto, tendo em vista o volume de água necessário para produzir os alimentos que servem a mesa do país, o consumo individual do recurso pode ser ainda mais elevado.

Para se ter uma ideia, para que a tradicional combinação de arroz, feijão e carne bovina abasteça todos os dias a mesa dos brasileiros são necessários quase 16 mil litros para cada quilo de alimento produzido.

Ou seja, para cada quilo de arroz que vai para o lixo, 2500 litros de água também são desperdiçados.

A Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura (FAO) estima que, todos os anos, os alimentos produzidos e não consumidos utilizam cerca de 250 trilhões de litros de água – ou o equivalente a quase 250 sistemas Cantareira cheios.

Conclusão: para além da economia de água ao reduzir o tempo de banho, por exemplo, o consumo racional de alimentos também é uma medida essencial para a solução da crise da água que afeta o mundo.