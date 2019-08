Caixa deve liberar hoje cronograma de saques

De acordo com comunicado emitido pela Caixa na última semana, será apresentado nesta segunda-feira o cronograma para que trabalhadores possam sacar até 500 reais em contas ativas e inativas do FGTS — programa anunciado pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, como medida para fomentar a economia. Também podem ser anunicadas nesta segunda-feira novidades sobre cotas do PIS/Pasep.

–

Senado retoma trabalhos de olho na Previdência

O segundo semestre de 2019 reserva aos senadores um dos maiores desafios desta legislatura: a votação da reforma da Previdência. A Proposta de Emenda à Constituição 6/2019 passou em primeiro turno pelo Plenário da Câmara dos Deputados em 12 de julho e, depois de votada em segundo turno pelos deputados (o que deve ocorrer a partir de terça-feira, dia 6 de agosto), começará a tramitar na Comissão de Constituição e Justiça do Senado (CCJ), onde terá como relator o senador Tasso Jereissati (PSDB-CE). A inclusão ou não de estados e municípios na reforma deve ser um dos temas polêmicos a serem definidos, assim como a situação de categorias profissionais específicas, como professores e policiais, que foram beneficiadas na reta final da tramitação na Câmara.

–

Bolsonaro confirma intervenção no Inpe

O presidente Jair Bolsonaro confirmou neste domingo, 4, que a exoneração do diretor do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), Ricardo Galvão, ocorreu por uma solicitação sua. Para o presidente, não havia mais “clima” para que ele continuasse no cargo. A demissão ocorreu após a divulgação pelo órgão de dados sobre o aumento do desmatamento da Amazônia neste ano. Bolsonaro confirmou que o ministro de Ciência e Tecnologia, Marcos Pontes, demitiu Galvão a seu pedido. “Eu não peço. Certas coisas eu mando. Por isso que sou presidente. Após as declarações dele a meu respeito, pessoais, não tinha clima para continuar mais. Não tinha clima”, afirmou.

–

Novos massacres nos EUA

Dois massacres atingiram os Estados Unidos neste final de semana. No sábado, 3, um atirador abriu fogo em um centro comercial lotado em El Paso, no Texas, matando 20 pessoas. Na madrugada deste domingo, 4, um novo ataque aconteceu em Ohio, resultando em 9 mortes. As investigações dos dois massacres ainda estão em curso. Com forte histórico, os Estados Unidos somaram 172 mortes nos 10 massacres mais letais dos últimos dois anos. O massacre em El Paso, voltado contra imigrantes, voltou a colocar a liberação do porte de armas e a postura dura contra a imigração de Donald Trump como temas número um do debate público no país. Em declaração a jornalistas, Jair Bolsonaro afirmou que “não é desarmando o povo que você vai evitar isso aí”.

–

México diz que tomará medidas

O México tomará medidas legais “imediatas, rápidas e contundentes” para exigir a proteção de seus cidadãos nos Estados Unidos, após um tiroteio no Texas, onde três mexicanos morreram e nove ficaram feridos, disse neste domingo o chanceler do país latino-americano, Marcelo Ebrard. “O presidente da República instruiu-me para que essa indignação do México se traduza em… ações legais eficazes, rápidas e contundentes para o México… exija que sejam dadas condições para proteger… as mexicanas e mexicanos nos Estados Unidos”, disse Ebrard. “O que aconteceu é inadmissível”, acrescentou o chanceler em um vídeo compartilhado em suas redes sociais.

–

Walmart seguirá vendendo armas

Apesar de dois tiroteios trágicos em suas lojas em menos de uma semana, o grupo americano Walmart não pretende deixar de vender armas e munições em seus mercados. “Estamos focados em apoiar nossos associados, nossos clientes e toda a comunidade de El Paso, Texas”, afirmou o porta-voz da empresa, Randy Hargrove, após o tiroteio de sábado passado que deixou 20 mortos. Um homem de 21 anos abriu fogo com um fuzil em um mercado Walmart de El Paso no sábado, apenas quatro dias depois de um funcionário descontente matar dois colegas de trabalho e ferir um policial em uma loja da rede no Mississippi. Após o ataque de El Paso, o diretor executivo do Walmart, Doug McMillon, publicou um texto no Instagram: “Eu não posso acreditar que estou escrevendo uma nota assim pela segunda vez em uma semana”.

–

Novos confrontos em Hong Kong

A polícia de Hong Kong realizou vários lançamentos de gás lacrimogêneo para dispersar centenas de manifestantes anti-governo neste domingo, após confrontos violentos um dia antes, e Pequim disse que não deixaria a situação persistir. A cidade controlada pelos chineses, um centro financeiro asiático, tem sido abalada por meses de protestos que começaram contra uma proposta de projeto de lei para permitir que as pessoas sejam extraditadas para serem julgadas na China continental. No final do domingo, centenas de manifestantes mascarados bloquearam estradas, pintaram semáforos e iniciaram incêndios.