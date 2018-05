Caixa entrega no Rio 580 unidades do Minha Casa, Minha Vida

A Caixa entregou hoje (4) um total de 580 unidades habitacionais do Minha Casa, Minha Vida nos municípios de Niterói, no Grande Rio, e em Queimados, na Baixada Fluminense, beneficiando mais de 2,3 mil moradores de áreas em situação de emergência ou estado de calamidade.

As unidades demandaram investimentos de R$ 43,5 milhões, com recursos do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR), e são destinadas a famílias com renda de R$ 1,8 mil a R$ 3,6 mil.

Segundo a Caixa, o primeiro empreendimento, entregue esta manhã em Niterói, é o Residencial Bento Pestana formado por 280 apartamentos.

Nele foram investidos, no total, R$ 21 milhões. Cada apartamento tem área privativa de 44,17 m², divididos em 2 quartos, sala, banheiro, cozinha e área de serviço, com piso cerâmico em todos os ambientes. As unidades estão avaliadas em R$ 75 mil.

O segundo empreendimento está localizado no bairro Jardim das Fontes, em Queimados, na Baixada Fluminense. O condomínio Residencial Roberto Costa é formado por 300 apartamentos e recebeu investimento de R$ 22,5 milhões.

Cada apartamento tem área privativa de 45,76 m², divididos em 2 quartos, sala, banheiro, cozinha e área de serviço, com piso cerâmico em todos os ambientes. As unidades também estão avaliadas em R$ 75 mil.

Ambos os condomínios dispõem de parque infantil, churrasqueira, salão de festas e quadra de esportes. Atendendo às exigências de qualidade do Minha Casa, Minha Vida, os residenciais são equipados com infraestrutura completa, desde pavimentação, redes de água, esgotamento sanitário, drenagem, energia elétrica até disponibilidade de acesso ao transporte público.

Números do Programa

Os dados divulgados pela Caixa indicam que em todo o país o programa já beneficiou mais de 15,12 milhões de pessoas, com a entrega de mais de 3,78 milhões de moradias. Somente no estado do Rio de Janeiro, a Caixa entregou 164.225 unidades e beneficiou mais de 656 mil pessoas. Em Niterói, foram entregues mais 1.842 unidades do programa, beneficiando mais de 7.300 pessoas. Já em Queimados, a Caixa entregou 4.725 unidades, beneficiando mais de 18,8 mil pessoas.