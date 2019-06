Caixa corta juros

A Caixa Econômica Federal anunciou nesta quarta-feira, 5, que irá reduzir os juros nos financiamentos imobiliários a partir da próxima segunda-feira, 10 de junho. O banco público também apresentou novas condições para a renegociação de dívidas imobiliárias, o que deve atingir cerca de 600 mil famílias e beneficiar 2,3 milhões de pessoas. A instituição diminuiu a maior taxa praticada, de 11% + Taxa Referencial (TR, que hoje é zero), para 9,75% + TR. A taxa de juros mais baixa, paga por aqueles que são clientes do banco, foi reduzida de 8,75% + TR para 8,5% + TR.

Atlas da Violência: mais de 65 mil assassinatos em 2017

O Brasil registrou mais de 65 mil assassinatos em 2017, uma alta de 4,9% na comparação com os 62 mil casos do ano anterior. Os dados foram divulgados nesta quarta-feira, 5, pelo Atlas da Violência 2019, produzido pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) e pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública. O país teve 31,6 homicídios a cada 100 mil habitantes. De acordo com o estudo, o maior crescimento de mortes violentas foi nas regiões Norte e Nordeste do país. Só o estado do Ceará, registrou alta de 49,2% e atingiu 5.433 mortes violentas intencionais, causadas por armas de fogo, droga ilícita e conflitos interpessoais. No Acre, o número de homicídios subiu 276,6% entre 2007 e 2017.

Câmara aprova PEC do Orçamento impositivo

O plenário da Câmara dos Deputados aprovou nesta quarta-feira, 5, em dois turnos, a Proposta de Emenda à Constituição do Orçamento impositivo, o que engessa ainda mais as contas públicas. A medida torna obrigatória a execução das emendas apresentadas em conjunto pelas bancadas parlamentares de cada estado e do Distrito Federal. Hoje, os gastos do Orçamento são obrigatórios apenas para as emendas individuais de deputados e senadores. A execução dessas emendas é uma tradicional moeda de negociação entre o Executivo e o Legislativo, já que incidem sobre as bases eleitorais dos parlamentares. O texto vai direto para a promulgação, em sessão no Congresso Nacional. Por se tratar de uma PEC, não é necessária a assinatura do presidente da República para que o texto entre em vigor.

Odebrecht negocia com bancos para evitar recuperação judicial

Com risco de entrar em recuperação judicial, a Odebrecht S.A. está tentando evitar que os bancos cobrem 20 bilhões de reais dados por ela como garantia para empréstimos das companhias do conglomerado. A pressão aumentou com a ameaça da Caixa de exigir o pagamento antecipado de suas dívidas e o fim das negociações para a venda de sua controlada Braskem para a holandesa LyondellBasell. Além da Caixa, o Banco do Brasil e o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) têm grandes créditos a receber do grupo. Na outra ponta, as empresas do conglomerado que têm dívidas – e, portanto, comprometem a Odebrecht S.A. -, são Atvos, Ocyan, OEC e Braskem. As negociações são individuais e uma das principais conversas deve acontecer segunda-feira, quando representantes dos bancos sentarão com a Atvos que está em recuperação judicial.

Loggi é o mais novo unicórnio brasileiro

A startup de logística Loggi se tornou o mais novo unicórnio brasileiro, ou startup avaliada em um bilhão de dólares ou mais. O valuation veio após uma rodada de investimentos no valor de 150 milhões de dólares feita pelos fundos de investimento SoftBank, GGV Capital, Fifth Wall e Velt Partners, além da Microsoft. Os recursos servirão, primeiro, para montar uma equipe com mais de mil desenvolvedores. O investimento em profissionais de tecnologia começou no final do ano passado, com a compra da startup de inteligência artificial aplicada à publicidade na internet WorldSense. Atualmente, a Loggi faz 100 mil entregas diárias e a meta é realizar cinco milhões de entregas por dia nos próximos cinco anos. Incluindo encomendas com maior prazo, a Loggi faz mensalmente 3 milhões de entregas em 33 cidades, com 10 mil motofretistas e motoristas de vans.

Repressão contra protestos matam 60 no Sudão

Associações ativistas ligadas do Sudão afirmaram que ao menos 60 pessoas já foram assassinadas por paramilitares na capital Cartum, durante uma operação de dispersão do acampamento popular montado há várias semanas como forma de protesto contra o governo militar. Membros das forças de segurança fortemente armados e em veículos com metralhadoras se deslocaram por toda capital na segunda-feira 3. Tiros foram ouvidos na área do acampamento. As primeiras informações divulgadas pela oposição davam conta de que treze pessoas haviam sido mortas. Fontes médicas alertam que a contagem ainda está em andamento e os mortos podem chegar a 100 pessoas nos próximos dias. Ao menos 326 pessoas estão hospitalizadas. Segundo o Comitê de Médicos do Sudão, dez pessoas foram baleadas nesta quarta-feira, 5. Além disso, ativistas afirmaram terem resgatado por volta de quarenta corpos do Rio Nilo.

Xi Jinping encontra Putin

O presidente da China, Xi Jinping, se encontrou com o russo Vladimir Putin nesta quarta-feira, 5. A visita do chinês a Moscou busca abrir uma “nova era” de amizade e fortalecer as relações econômicas entre os dois gigantes, em um contexto de conflito comercial com Washington. Xi desembarcou na Rússia na parte da manhã e foi recebido no Kremlin por Putin. “Estou convencido de que esta visita vai resultar em novos e impressionantes sucessos” em relações bilaterais “que serão cada vez melhores”, declarou o chinês no início do encontro. “Esta visita é um evento crucial para nossas relações bilaterais”, disse na terça um conselheiro do Kremlin, Iuri Uchakov, que lembrou que a ex-União Soviética foi “a primeira a reconhecer a República Popular da China” após sua proclamação em 1949.

Primeiro-Ministro da Irlanda recebe Trump

Aproveitando a viagem para a Europa, o presidente norte-americano Donald Trump foi à Irlanda se encontrar com o primeiro-ministro Leo Varadkar nesta quarta-feira, 5. Logo no início da visita, Trump comparou a situação da Irlanda depois do Brexit com a fronteira dos Estados Unidos com o México, onde ele deseja construir um muro. “Nós também temos uma situação de fronteira nos Estados Unidos, e vocês tem uma aqui. Mas ouvi que tudo irá funcionar muito bem aqui”, disse o presidente americano em uma conferência de imprensa conjunta. Varadkar logo interrompeu para explicar que seu país deseja evitar uma fronteira rígida ou mesmo um muro entre a Irlanda e o Reino Unido. O governo irlandês, desde a aprovação da saída do Reino Unido da União Europeia, tem tentado garantir que a fronteira entre a Irlanda e a Irlanda do Norte seja resolvida de forma pacífica e não seja um foco de tensão na região.