Cai desempenho do ensino fundamental das escolas estaduais de SP

Por Luiz Fernando Toledo e Renata Cafardo, do Estadão Conteúdo

São Paulo – O desempenho dos estudantes nos anos iniciais do ensino fundamental das escolas estaduais de São Paulo caiu pela primeira vez desde 2008, ano em que a medição começou.

Alunos desse ciclo tiveram nota 5,33 no principal indicador de qualidade paulista em 2017, o Índice de Desenvolvimento da Educação de São Paulo (Idesp), que combina notas de Português e Matemática e taxas de aprovação e abandono. Em 2016, a nota foi 5,4.

Nos anos finais do fundamental e no ensino médio, houve melhora nos indicadores. Os dados foram antecipados na quarta-feira, 24, pelo estadao.com.br.

A queda no Idesp pode ser explicada pela nota em Português no Sistema de Avaliação do Rendimento Escolar de São Paulo (Saresp), que diminuiu mais de quatro pontos entre 2016 e 2017 (de 218,6 para 214,3).

Ainda assim, alunos com essa nota têm conhecimento considerado “adequado” pela rede, pois “demonstram domínio pleno dos conteúdos das competências e das habilidades desejáveis”.

Em Matemática, o desempenho do 5.º ano está estagnado. Em 2017, a nota foi 223,8; em 2016, 222,4; e em 2015, 223,6.

Nos anos finais do ensino fundamental, a nota subiu de 2,93 para 3,21. Houve melhora na nota dos estudantes do 7.º e do 9.º ano.

No ensino médio, o desempenho em Matemática oscilou de 278,1 para 278,3. Em Língua Portuguesa, o aumento foi de 1,5 ponto – de 273 para 274,5.As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.