Cadastro positivo em vigor

Entra em vigor nesta terça-feira a lei que determina a inclusão automática de consumidores no Cadastro Positivo, uma base de dados para empresas e pessoas físicas. O cadastro foi criado em 2011 para tornar mais transparente o perfil dos consumidores junto às instituições financeiras e inclui um conjunto de dados de operações de crédito e obrigações de pagamentos. Para que o sistema entre em funcionamento, porém, o Banco Central precisa fazer a regulamentação , o que ainda não tem data para acontecer.

Membros de máfia italiana presos em SP

A Polícia Federal prendeu na manhã desta segunda-feira, 8, dois italianos acusados de integrarem a Ndrangheta, um grupo mafioso da região da Calábria, no Sul da Itália, que responsável por traficar drogas na Europa. Nicola Assisi e Patrick Assisi, pai e filho, foram presos em uma cobertura de luxo na Praia Grande, no litoral sul de São Paulo, que contava com um sofisticado aparato de contra-inteligência. Foram encontrados com os dois alvos malas repletas de dinheiro além de três armas de fogo e passaportes falsos. “Com certeza, esse grupo vai sofrer um abalo grande nas suas estruturas”, disse Hiroshi, em coletiva de imprensa, nesta segunda-feira. Segundo a corporação, o grupo italiano era responsável pelo envio de uma grande parcela de cocaína da América do Sul à Europa. A Ndrangheta é uma organização criminosa antiga ligada às áreas rurais da Calábria que expandiu os seus negócios ilícitos pelo mundo à margem de máfias italianas mais célebres, como a Cosa Nostra e a Camorra.

Sergio Moro pede licença de uma semana “por motivos pessoais”

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Sergio Moro, pediu licença do cargo por uma semana “para tratar de assuntos particulares”. A licença será tirada no período de 15 a 19 de julho e foi autorizada por despacho presidencial publicado no Diário Oficial da União (DOU) desta segunda-feira, 8. Por meio de sua assessoria, o Ministério da Justiça e Segurança Pública explicou que o afastamento de Moro se trata de uma licença não remunerada prevista em lei. “Por ter começado a trabalhar em janeiro, o ministro não tem ainda direito a gozar férias”, informou a assessoria. Segundo um auxiliar da pasta, a licença já estava sendo planejada desde que o ministro assumiu, e não tem a ver com o cenário atual de pressão sobre Moro relacionada ao vazamento de suas mensagens. Na ausência de Moro, assume a pasta o secretário executivo do Ministério, Luiz Pontel de Souza.

Dallagnol não vai

Chefe da força-tarefa da Lava-Jato, Deltan Dallagnol, enviou comunicado ao Senado e à Câmara nesta segunda-feira, 8, informando que não irá ao Congresso amanhã para falar sobre as mensagens vazadas do seu aplicativo Telegram. Após a primeira publicação das mensagens pelo site The Intercept Brasil no dia 9 de junho, o procurador foi convidado pelo deputado Rogério Correa (PT-MG) a comparecer na Comissão de Direitos Humanos da Câmara para explicar o teor das supostas conversas que teve com o ex-juiz Sergio Moro durante o andamento da operação. Em ofício enviado aos deputados, o procurador avisa que não irá à audiência por preferir manter suas manifestações políticas “na esfera técnica”.

Focus reduz previsão do PIB pela 19ª vez

Analistas do mercado financeiro ouvidos pelo Banco Central revisaram mais uma vez a previsão do Produto Interno Bruto (PIB) para 2019. Divulgado nesta segunda-feira, 8, o Boletim Focus diminuiu pela 19ª vez sua previsão e prevê crescimento de 0,82% da economia brasileira neste ano. A previsão na semana anterior era de 0,85%. As revisões com expectativas menores para a economia começaram em fevereiro. Em janeiro deste ano, economistas chegaram a projetar o PIB em 2,57% no Boletim Focus. Ao todo, a previsão já recuou 1,75 ponto percentual este ano.

Cade firma acordo com Petrobras para abertura do mercado de gás

O Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) firmou nesta segunda-feira, 8, um acordo com a Petrobras para a venda de ativos no mercado de gás natural por parte da petroleira. A medida faz parte do novo programa para o setor anunciado pelo governo no final de junho, que pretende criar condições para a redução do preço do gás no país. No termo de compromisso assinado pelo Cade e pela Petrobras, a autarquia se compromete a interromper as investigações em curso sobre supostas condutas anticompetitivas da petroleira no mercado de gás natural no Brasil, entre elas a discriminação de concorrentes por meio da fixação diferenciada de preços. Em troca, a estatal se compromete a vender ativos relacionados ao mercado de gás natural, em transportadoras. A ideia é que o mercado de gás passe a ser mais competitivo e, ao mesmo tempo, evite-se novas ocorrências como as investigadas pelo Cade.

Mercosul anuncia negociações com a Coreia do Sul

O Mercosul anunciou ter iniciado nesta segunda-feira, 8, uma nova rodada de negociações por um acordo comercial com a Coreia do Sul. Os representantes de ambas as partes estão reunidos em Montevidéu, no edifício-sede do bloco composto por Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai. “A agenda externa do Mercosul avança a pleno vapor”, afirma uma publicação na conta oficial do consórcio sul-americano. “Segundo dados do ano passado, o intercâmbio comercial entre o Mercosul e a República da Coreia foi de quase 10 bilhões de dólares.”

Bachelet denuncia tratamento de imigrantes dos EUA

A alta comissária das Nações Unidas para os Direitos Humanos, Michelle Bachelet, se disse “chocada” com as condições em que os Estados Unidos estão mantendo imigrantes e refugiados detidos na fronteira com o México, afirmou em um comunicado publicado por seu escritório nesta segunda-feira, 8. “Como pediatra, mas também como mãe e ex-chefe de Estado, estou profundamente chocada que crianças sejam forçadas a dormir no chão em instalações superlotadas, sem acesso adequado a cuidados de saúde ou alimentação, e com condições de saneamento ruins”, afirmou a ex-presidente do Chile, se referindo às recentes denúncias sobre as más condições dos alojamentos para menores, separados de seus pais, nos Estados Unidos.

ONU aponta Venezuela como país mais violento da América Latina

A Venezuela foi, em 2017, o país sul-americano com os maiores índices de mortes violentas, com quase 57 homicídios dolosos para cada 100 mil habitantes, segundo o Estudo mundial sobre o homicídio de 2019, divulgado nesta segunda-feira, 8, pelas Nações Unidas (ONU). De acordo com a pesquisa, a Venezuela presenciou entre 1991 e 2017 o “aumento mais dramático” de mortes violentas nas Américas, um salto de 13 para 56,8 homicídios dolosos por 100 mil habitantes. O Brasil, segundo lugar na América do Sul, registrou uma taxa de homicídios de 30,5 mortes para cada 100 mil habitantes em 2017. Estimam-se 1,2 milhão de vítimas de homicídios dolosos entre 1991 e 2007.

Projeto “morto”

A governadora de Hong Kong, Carrie Lam, disse nesta terça-feira que o polêmico projeto de lei de extradição de cidadãos para a China está “morto”, e que a condução da proposta foi um “fracasso total”. O projeto deu origem a uma série de protestos de jovens, que culminou com a invasão do Parlamento.