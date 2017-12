Cabral chega para depor ao juiz Marcelo Bretas

Rio de Janeiro – O ex-governador do Rio Sérgio Cabral (PMDB) chegou na tarde desta terça-feira, 5, para prestar depoimento ao juiz Marcelo Bretas, da 7ª Vara Federal Criminal, no Rio de Janeiro.

Ele chegou trajando camisa social e aparentava estar abatido. De acordo com o Ministério Público Federal (MPF), a denúncia se refere aos pontos de interseção entre os esquemas criminosos que são objetos das chamadas Operações Calicute e Saqueador, “referindo-se especificamente às tratativas levadas a efeito pelos executivos das empreiteiras Delta, Andrade Gutierrez, Carioca Engenharia, Odebrecht, OAS, Queiroz Galvão, Camargo Corrêa, Camter e EIT”.

As investigações são a respeito de suposta fraude na licitação de dois conjuntos de obras executadas pelo governo do Rio com recursos federais, como a reforma do estádio do Maracanã para a Copa de 2014 e as obras do programa de urbanização e regularização fundiária , o PAC-Favelas, “além da formação de grupo cartelizado que atuava para eliminar a concorrência nas grandes obras públicas executadas por aquele Governo estadual”, segundo o MPF.

Também serão interrogados o secretário de obras da gestão de Cabral, Hudson Braga e empresários que fecharam contrato com o Estado.