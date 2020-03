EUA: segunda morte confirmada

O governo dos Estados Unidos confirmou a segunda morte por coronavírus no país na noite de domingo, 1º de março. A primeira morte havia sido anunciada no dia anterior. Ambas ocorreram no estado de Washington. Enquanto isso, Nova York registrou seu primeiro caso de doença causada por coronavírus até agora. A Florida também anunciou estado de emergência de saúde pública após confirmar seus primeiros dois casos. Os EUA tinha 86 casos confirmados até a manhã desta segunda-feira. Depois da primeira morte confirmada, o presidente americano, Donald Trump, anunciou em coletiva de imprensa que aumentaria as restrições de viagens de cidadãos vindos do Irã (onde há 978 casos) e monitoraria mais de perto viajantes chegando de Itália (1.694 casos) e Coreia do Sul (4.335 casos) em terras estadunidenses.

Louvre fechado

O museu do Louvre amanheceu de portas fechadas pela segunda vez nesta segunda-feira em meio a epidemia de coronavírus. A França tem 130 casos da doença confirmados. O museu foi fechado no domingo depois que a administração não conseguiu garantir aos funcionários que não havia risco de contágio, levando os trabalhadores a um protesto.

Pete Buttigieg desiste após vitória de Biden

O ex-prefeito Pete Buttigieg, então pré-candidato a nomeação do Partido Democrata para a eleição presidencial deste ano, saiu da disputa na noite deste domingo. “Este é o momento da verdade”, disse o ex-prefeito. A decisão ocorre após as primárias da Carolina do Sul, que aconteceram no sábado e levaram Joe Biden a sua primeira vitória até agora. Buttigieg havia vencido com 0,1 ponto percentual a primária de Iowa, quase empatado com o senador Bernie Sanders, que venceu as disputas seguintes em New Hampshire e Nevada. Analistas avaliam que parte do que motivou Buttigieg, um candidato de centro, foi dar mais chances a Joe Biden, que tem posicionamento político parecido, e não permitir um avanço muito grande de Sanders, mais à esquerda. Biden venceu na Carolina do Sul com 48,4% dos votos, ante 19,9% de Sanders e 8,2% de Buttigieg. Agora, restam seis pré-candidatos na corrida democrata, que tem pela frente a Super Terça, onde vários estados votam ao mesmo tempo nesta terça-feira, 3.

Caso de coronavírus na XP

O segundo paciente com coronavírus confirmado no Brasil é um funcionário da corretora XP Investimentos. A empresa enviou um comunicado interno e adotou medidas de prevenção. De acordo com o Ministério da Saúde, o segundo caso do Covid-19 no Brasil foi confirmado no sábado em um paciente de 32 anos. O funcionário, que tem o nome mantido em sigilo, voltou recentemente de uma viagem de lazer à Itália e fez o teste para o Covid-19, que deu positivo. Ele passa bem, está em casa e não apresenta sintomas da doença. Sua esposa, que também esteve na Itália, segue assintomática.

CVC: auditoria em balanço

A operadora de turismo CVC, líder no segmento, informou ao mercado que encontrou indícios de erros na elaboração de suas demonstrações financeiras de 2019. Segundo a empresa, avaliação preliminar aponta que foram contabilizados de forma equivocada valores transferidos a fornecedores de serviços turísticos. O Conselho de Administração da CVC determinou que seja feita uma apuração independente sobre o assunto, que será conduzida por um Comitê de Auditoria. Além disso, haverá a participação de consultores independentes.

Começa declaração do IR

Começa nesta segunda-feira o prazo para declaração do Imposto de Renda para pessoas físicas. Os brasileiros podem declarar até 30 de abril. A multa para o contribuinte que não declarar ou entregar a declaração fora do prazo começa em 165,74 reais. São obrigados a declarar o Imposto de Renda todos aqueles que, em 2019, tiveram renda tributável acima de 28.559,70 reais ou renda isenta não tributada ou tributada na fonte acima 40.000 reais.