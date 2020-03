Busca por álcool gel cresce mais de 5.000% em site que compara preços

Desde que os casos de coronavírus aumentaram consideravelmente no Brasil, as buscas pelo álcool gel 70%, o mais indicado para se prevenir de contrair a doença, saltaram 5.152% na plataforma que compara os preços de itens de farmácia Consulta Remédios. Até hoje, o país registra 1.819 casos confirmados da doença e 34 mortes.

Os dados, obtidos pela EXAME, comparam o período entre os dias 16 e 20 de março com a semana anterior, de 9 a 13 de março. As datas com o aumento considerável nas buscas coincidem ainda com as diversas medidas de isolamento e econômicas adotadas pelos governos municipais, estaduais e federal para frear o avanço da covid-19.

A plataforma tem 20 milhões de acessos por mês e registra um número aproximado de 108 farmácias cadastradas, entre lojas pequenas e redes espalhadas pelo Brasil. Desde a última segunda-feira, 16, a média de visitas à plataforma saltou para 1 milhão por dia.

Em São Paulo, as buscas por álcool gel 70% cresceram 4.905,36%. Segundo a plataforma, não há mais o produto em estoque nas farmácias cadastradas.

O mesmo ocorre no Rio de Janeiro e em Brasília onde a procura pelo item cresceu 1.440% e 1.457%, respectivamente.

Outro produto que também registrou um aumento considerável foi o de máscaras cirúrgicas. Em todo o país, o volume de buscas cresceu 624%.