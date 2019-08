Bruno e Marrone são escolhidos como embaixadores do turismo brasileiro

Os cantores da dupla sertaneja Bruno e Marrone foram escolhidos como os novos embaixadores do turismo brasileiro pela Embratur (Instituto Brasileiro de Turismo). Com o cargo, os artistas ficam responsáveis por divulgar aspectos da cultura brasileira em suas redes sociais, promovendo o turismo no país. O trabalho é voluntário.

Na terça-feira, 20, a dupla teve uma reunião com o presidente Jair Bolsonaro, com o presidente da Embratur, Gilson Machado Neto, e com alguns diretores do órgão. Depois do encontro, Bruno e Marrone receberam um diploma com a nomeação de embaixadores do turismo brasileiro.

“Mostrando, mais uma vez, o amor pelo Brasil, pela música e pelo povo brasileiro, de forma totalmente colaborativa, essa dupla, que encanta o nosso país há muito, é a mais nova representação da promoção e divulgação do turismo no mundo. Tenho certeza que a nossa cultura será ainda mais difundida e mais turistas se interessarão pelo Brasil”, disse Gilson Machado Neto.

Os artistas contam, juntos, com mais de 10 milhões de seguidores na redes sociais, nas quais terão que fazer a divulgação do turismo brasileiro. Além disso, os cantores devem incentivar turistas internacionais a visitarem o Brasil.