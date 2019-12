Bruno Covas continua internado, mas sem sinais de sangramento

O prefeito da cidade de São Paulo, Bruno Covas, continua internado para ajuste do medicamento anticoagulante. Segundo o boletim médico do Hospital Sírio-Libanês, ele está em ótimo estado clínico, sem sinais de sangramento. Não há previsão de alta hospitalar.

Covas foi internado na última quarta-feira (11) na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) devido à ocorrência de um sangramento no fígado após procedimento para demarcação da lesão tumoral.

Na sexta-feira (13) o prefeito foi para a unidade semi-intensiva.

Tratamento

Bruno Covas foi internado no dia 23 de outubro no Sírio-Libanês para tratamento de uma erisipela.

Dois dias depois, os médicos diagnosticaram uma trombose venosa das veias fibulares e exames subsequentes apontaram tromboembolismo pulmonar e câncer.

O prefeito foi diagnosticado com adenocarcinoma, um tipo de câncer na região de transição do esôfago para o estômago, além de uma metástase no fígado e uma lesão nos linfonodos.