BRT e barcas param totalmente no Rio por falta de combustível

Todas as três linhas do BRT, o sistema de ônibus expresso por corredores, foram suspensas neste sábado (26), no Rio. Em comunicado, o consórcio informou que ficou totalmente sem combustível para alimentar os veículos articulados, responsáveis por transportar 450 mil passageiros por dia.

“Sem ter como abastecer seus articulados, pela falta de combustível nos postos e garagens, o BRT Rio, apesar de todos os esforços, não conseguirá manter o sistema operando na manhã deste sábado. Todos os serviços, nos três corredores expressos – Transoeste, Transcarioca e Transolímpica -, serão suspensos por tempo indeterminado. Neste momento, os estoques de diesel das empresas consorciadas estão zerados. Os articulados voltarão a circular tão logo se restabeleça a distribuição de combustível no estado e o Consórcio consiga abastecer o número de veículos necessário para normalizar a operação”, informou o consórcio.

As 125 estações foram fechadas e os 440 ônibus articulados ficaram parados. São 125 quilômetros de corredores exclusivos, responsáveis por fazer a ligação entre as linhas de ônibus locais e também com o metrô. O BRT Transcarioca liga o Aeroporto Internacional Tom Jobim à Barra da Tijuca e também ao campus da Universidade Federal do Rio. O Transoeste liga Santa Cruz e Campo Grande com a Barra e o metrô. E a Transolímpica liga Deodoro ao Recreio dos Bandeirantes.

Barcas e trens

Também por falta de combustível, o transporte de barcas entre o Rio e Niterói foi totalmente suspenso neste sábado. A linha Paquetá está operando com menos viagens. As barcas transportam diariamente, em média, 73 mil passageiros, em seis linhas e 19 embarcações.

Nos trens, duas extensões que funcionam com locomotivas a diesel também estão sem operação neste final de semana, Vila Inhomirim e Guapimirim.

* Colaborou Raquel Júnia, do Radiojornalismo EBC