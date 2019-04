Briga entre torcedores de Corinthians e São Paulo tem 14 feridos

Uma briga entre torcedores do Corinthians e do São Paulo na manhã de hoje (14) deixou 14 pessoas feridas. O confronto ocorreu em Ferraz de Vasconcelos, cidade da Região Metropolitana de São Paulo. A polícia foi acionada às 10h28.

Os feridos foram levados para três hospitais: pronto-socorro regional de Guaianases, pronto-socorro de Ferraz de Vasconcelos e para o de Santa Marcelina, em Itaquaquecetuba (SP).

Segundo a Polícia Militar, cinco pessoas foram detidas e estão na Delegacia de Polícia de Ferraz de Vasconcelos.

Os times do Corinthians e do São Paulo fazem neste domingo, no estádio do Morumbi, a primeira partida da final do Campeonato Paulista de futebol.