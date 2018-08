Bretas manda soltar Felipe Picciani, acusado de lavagem de dinheiro

O juiz Marcelo Bretas, da 7ª Vara Federal Criminal, mandou soltar Felipe Picciani, filho do presidente afastado da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj), Jorge Picciani. Felipe foi ouvido hoje (24) sobre seu possível envolvimento em lavagem de dinheiro, através da fazenda da família, que ele gerencia, com foco na compra e venda de gado para reprodução.

Felipe Picciani estava preso há nove meses e meio, no âmbito da Operação Cadeia Velha. “Determino sua revogação. São nove meses e isso tem que ser levado em consideração. A eventual participação em organização criminosa não me parece robusta. Acho que isto não é o bastante para manter a prisão preventiva”, disse Bretas, após pedido feito pelo advogado Rafael Faria, que defende Felipe Picciani.