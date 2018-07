Brasileiras morrem no Uruguai após queda de prédio

A polícia do Uruguai investiga a morte da brasileira Luciana Tessmann, de 44 anos, e sua filha, Laura Tessmann, de 4 anos, após queda de um edifício no balneário de Punta del Este, litoral sul do país.

De acordo com o Ministério das Relações Exteriores, ainda não foram esclarecidas as causas e circunstâncias da queda, ocorrida na noite desta terça-feira (24).

Em mensagem à Agência Brasil, o Itamaraty informou que o Consulado brasileiro em Montevidéu “mantém contato com as autoridades policiais” uruguaias e está “em contato com os familiares, prestando-lhes assistência consular cabível”.