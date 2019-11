Brasil vota contra resolução que condena embargo a Cuba na ONU

Da Redação com agências de notícias

Nações Unidas — A Assembleia Geral das Nações Unidas pediu nesta quinta-feira mais uma vez o fim do embargo dos Estados Unidos contra Cuba, aprovando uma resolução apoiada pela maioria dos países integrantes, mas com votos contrários dos próprios americanos, de Israel e do Brasil.

O Brasil votou contra a resolução da Organização das Nações Unidas que condena e pede o fim do embargo norte-americano a Cuba, alterando uma posição diplomática adotada desde 1992, quando a ONU votou pela primeira vez pela condenação ao embargo.

O governo brasileiro apresentou apoio aos EUA nesta votação. Já Colômbia e Ucrânia optaram pela abstenção, enquanto a Moldávia optou por não exercer o direito a voto sobre a resolução, que pede o fim do embargo econômico, comercial e financeiro sobre a ilha.

Estados Unidos

A representante permanente dos Estados Unidos na ONU, Kelly Craft, acusou a organização de questionar o direito de seu país de escolher com quem comercializar.

O motivo da queixa foi a denúncia feita pela ONU contra o embargo que o governo americano mantém contra Cuba há quase seis décadas.

“Como todas as nações, decidimos com quais países negociamos. Este é nosso direito soberano, estamos preocupados que a comunidade internacional, em nome da proteção da soberania, continue questionando este direito”, disse Craft em pronunciamento na Assembleia Geral das Nações Unidas.

Desde ontem, a grande maioria dos países da comunidade internacional manifestou apoio a Cuba nesta área e denunciou não só o embargo à ilha, mas também as sanções que os Estados Unidos impõem a outros países que comercializam ou negociam com o país latino-americano.

Desde 1992, a esmagadora maioria dos 193 Estados membros das Nações Unidas apoiou Havana nas suas reivindicações, com exceção dos Estados Unidos e de Israel, que votaram contra, e de Ucrânia e da Moldávia, que no ano passado não exerceram o direito de voto.

Em seu discurso, Craft afirmou que o que “mais preocupa” os Estados Unidos é que “a cada ano esta organização aponta que o regime cubano não tem outra alternativa a não ser continuar abusando de seu próprio povo em resposta ao bloqueio”.

Em 2018, os Estados Unidos tentaram, sem sucesso, incluir emendas à resolução, incluindo questões relativas a abusos e violações cometidos pelas autoridades cubanas, uma iniciativa da qual desistiram este ano.