Brasil vai de 121 para 176 casos de coronavírus neste domingo

O Ministério da Saúde atualizou na tarde deste domingo, 15, o número de casos do novo coronavírus no Brasil. Há 176 casos confirmados no país segundo os números oficiais, ante 121 casos na contagem de sábado, 14. Ao todo, há ainda outros 1.915 casos suspeitos no país.

Em São Paulo, o número de casos subiu para 112 confirmados, quase o dobro dos 65 casos que estavam confirmados no sábado, 14. O estado tem também 1.135 suspeitos. O Rio de Janeiro, segundo estado com mais casos, foi de 22 para 24 confirmados.

Nos demais estados do Sudeste, o número de casos se manteve o mesmo em Espírito Santo (2 casos) e Minas Gerais (1).

Enquanto isso, a região Norte teve seu primeiro caso de coronavírus, no estado do Amazonas. A região tem ainda outros 12 casos suspeitos.

A região Nordeste tem sete casos confirmados. Segundo a contagem deste domingo, os estados de Alagoas e Sergipe tiveram seus dois primeiros casos registrados oficialmente. Há ainda casos na Bahia (2), Alagoas (1), Pernambuco (2) e Rio Grande do Norte (1).

No Centro-Oeste, aumentou o número de casos confirmados no Distrito Federal (que foi de 6 para 8 casos). Há ainda outros 3 casos em Goiás.

No Sul, são 18 casos confirmados até este domingo. Santa Catarina foi de quatro para seis casos nas últimas 24 horas. Rio Grande do Sul e Paraná seguem com seis casos cada.

Os números do Ministério da Saúde são atualizados diariamente, mas tendem a ser inferiores ao real número de casos confirmados nos estados — uma vez que o processo de reportar os casos confirmados pode levar mais de um dia. Assim, uma série de hospitais de referência e redes privadas vêm reportando números individuais que, na prática, fazem com que o total de casos seja superior aos números divulgados pelo Ministério da Saúde.