Brasil tem só um caso suspeito de coronavírus, diz Ministério da Saúde

Brasília — O Brasil tem apenas 1 caso suspeito do novo coronavírus em investigação, informou o Ministério da Saúde.

Balanço divulgado nesta quinta-feira apontou um recuo dos suspeitos do novo coronavírus no país, de 2 na véspera para somente 1, sem nenhum caso confirmado da doença respiratória no Brasil.

Agora, só há um caso suspeito em São Paulo. Até o momento, o Brasil descartou 50 casos inicialmente suspeitos da doença.

A China registra a quase totalidade de casos e mortes pelo novo coronavírus.