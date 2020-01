Brasil tem 9 casos suspeitos de coronavírus em 6 estados, diz Ministério

São Paulo – O Ministério da Saúde informou nesta quarta-feira (29) que existem nove casos suspeitos de coronavírus em seis estados do país – São Paulo (3), Santa Catarina (2), Minas Gerais (1), Rio de Janeiro (1), Paraná (1) e Ceará (1). A pasta afirmou que até o momento não há confirmações para doença e que quatro casos já foram descartados.

Entre os dias 18 e 29 de janeiro, o Ministério da Saúde investigou 33 notificações e descartou 20 casos – que não apresentaram requisitos para serem enquadrados como suspeitas, já que os resultados dos exames apontaram para outras doenças.

Primeira suspeita

Nessa terça-feira (28) o ministério confirmou o primeiro caso suspeito, o de uma paciente de Minas Gerais que esteve na cidade chinesa de Wuhan, o epicentro do surto do vírus. A estudante de 22 anos chegou ao Brasil no dia 24 de janeiro. Ela informou que não teve contato com nenhuma pessoa doente e que não procurou nenhum serviço de saúde enquanto estava na cidade. O quadro de saúde dela é considerado estável.

Classificação de risco

O Ministério da Saúde informou nessa terça-feira (28) que elevou a classificação de risco do Brasil para nível 2, que significa “perigo eminente”. Até segunda-feira (27), o país estava com nível 1 de alerta. A escala vai de 1 a 3 – que é o nível mais elevado e só é ativado quando são confirmados casos transmitidos dentro do país.

O governo mudou a definição para casos suspeitos seguindo orientação da Organização Mundial da Saúde (OMS) e passou a tratar “todo e qualquer eventual caso suspeito aqueles procedentes da China” nos últimos 14 dias.

Anteriormente, a orientação era que só seriam considerados suspeitos casos que fossem procedentes da cidade onde está o epicentro do vírus. O ministério também desaconselha viagens à China.