Mandetta estima que casos de coronavírus vão subir até junho

Subiu para 290 o número de infectados pelo coronavírus (Covid-19) no Brasil, segundo balanço divulgado pelo Ministério da Saúde na tarde desta terça-feira (17). Na segunda-feira, 16, eram 234 casos confirmados.

O ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, estima que os números vão aumentar exponencialmente até fim de junho. “Estamos imaginando que vamos trabalhar com espirais ascendentes entre abril, maio e junho. Passaremos de 60 a 90 dias de muito estresse e teremos sobrecarga”, diz Mandetta.

Segundo as estimativas, em julho os casos devem entrar em recessão e em agosto e setembro o cenário deve estar voltando a patamares menores. “Desde que a gente construa a chamada imunidade em mais de 50% das pessoas”, disse.

Mandetta ainda alertou para que as famílias cuidem principalmente dos idosos. “Quanto menos idosos tivermos com o coronavírus, menos pressão colocaremos nos leitos de CTI (Centro de Terapia Intensiva)”, afirmou.

O que chama a atenção nesta divulgação é que o número de suspeitos quadruplicou: em um dia e foi de 2 mil para 8.819. Segundo a pasta, o aumento repentino foi causado por uma atualização de sistema. Anteriormente, os estados estavam com dificuldade de informar ao órgão federal os pacientes investigados.

A apresentação de hoje ainda não traz a primeira morte causada pela doença, que foi registrada no estado de São Paulo e confirmada pela Secretaria de Saúde. Existem outros quatro óbitos do mesmo hospital que ainda estão sendo investigadas.

Os dados do Ministério da Saúde são atualizados até as 13 horas e divulgados por volta das 16 horas, por isso ainda não aparece esta morte.

São Paulo é o estado que registra o maior número de casos com 164. Por conta disso, a partir desta terça começaram a valer diversas ações de isolamento determinadas pelo governador João Doria (PSDB). Entre elas está a suspensão das aulas na rede pública de ensino e o fechamento de bibliotecas, museus e centros culturais por até 30 dias.

O estado do Rio de Janeiro decretou estado de emergência na saúde para frear o aumento no número de casos que chegou a 33. Entre as medidas adotadas está a suspensão por 15 dias de eventos e atividades com a presença de público.

Pela primeira vez o Ceará aparece na lista com cinco casos confirmados do Covid-19. No Nordeste ainda tem infectados em Pernambuco (16), Sergipe (4), Bahia (3), Alagoas (1) e Rio Grande do Norte. Agora, todas as regiões têm infectados pelo coronavírus.