Brasil tem 132 casos suspeitos de coronavírus, informa Ministério da Saúde

Por Da redação com Estadão Conteúdo

São Paulo – O Brasil tem 132 casos suspeitos de coronavírus e segue apenas com um caso confirmado, de acordo com o último boletim do Ministério da Saúde divulgado nesta quinta-feira (27).

Os casos suspeitos estão em São Paulo (55), Rio de Janeiro (9), Minas Gerais (5), Santa Catarina (8), Rio Grande do Sul (24), Paraná (5), Distrito Federal (5), Goiás (3), Mato Grosso do Sul (2), Alagoas (1), Bahia (1), Ceará (5), Paraíba (1), Pernambuco (3) e Rio Grande do Norte (4).

Também foi informado hoje mais cedo que será antecipada a campanha de vacinação contra a gripe por causa do risco de surto.

O anúncio foi feito hoje mais cedo pelo ministro da Saúde Luiz Henrique Mandetta, em coletiva de imprensa realizada no Palácio dos Bandeirantes, em São Paulo.

A campanha, inicialmente programada para começar no dia 13 de abril e ser realizada até meados de maio, deverá ter início já em 23 de março, segundo Mandetta.

Embora a gripe seja causada por um vírus diferente (influenza), o objetivo da antecipação é evitar aumento de doenças respiratórias e sobrecarga do sistema de saúde.

O ministro se reúne nesta quinta com o grupo criado para monitorar e coordenar ações contra a propagação do novo coronavírus no Estado.

Nesta terça-feira, 25, o Ministério da Saúde confirmou o primeiro caso de Covid-19 no Brasil. O paciente é um idoso paulistano de 61 anos de idade que chegou recentemente da Itália.

Ele foi atendido no Hospital Israelita Albert Einstein, encaminhado para isolamento domiciliar e passa bem, segundo a Secretaria da Saúde de São Paulo.

