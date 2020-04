Brasil tem 10.278 casos confirmados e 431 óbitos por coronavírus

O Brasil já tem 10.278 infecções confirmadas pelo novo coronavírus, segundo balanço diário do Ministério da Saúde, divulgado no final da tarde deste sábado, 04. No último boletim eram 9.056 infectados.

Pelo quinto dia consecutivo, foram mais de mil novos casos confirmados no país em apenas 24 horas.

Com a atualização destes números, a letalidade do novo coronavírus no Brasil está em 4,2%, de acordo com a pasta da saúde.

A região Sudeste continua com a maior parcela dos casos – mais de 61% – seguida do Nordeste, cujas confirmações vêm crescendo de forma significativa.

O estado de São Paulo continua apresentando o maior número de infecções pela covid-19: são quase 4.500. Rio de Janeiro vem em seguida, com 1.246, depois o Ceará, com 730 casos.