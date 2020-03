Brasil segue com 25 casos de coronavírus; nº de suspeitos salta para 930

São Paulo – O Brasil não registrou nenhum novo caso de coronavírus (Covid-19) entre o último balanço, divulgado no domingo, 8, e esta segunda, 9, segundo o Ministério da Saúde. Apesar disso, o número de suspeitos cresceu de 664 para 930.

A maior parte dos casos está em São Paulo, com 16 infectados. No Rio de Janeiro há três casos enquanto na Bahia há dois. Alagoas, Espírito Santo, Minas Gerais e Distrito Federal têm um caso confirmado cada.

América Latina

Equador, México, Brasil, Argentina, República Dominicana, Chile, Peru, Colômbia, Costa Rica e Paraguai são os países afetados pelo novo coronavírus (covid-19) na América Latina até o momento. No total, há 64 casos somando todos os países, excluindo o Brasil.

A Argentina registrou, no último sábado, 7, a primeira morte pela doença na região. A vítima é Guillermo Abel Gómez, de 65 anos. Ele havia estado na França e sofria de outras doenças que complicaram o quadro de saúde dele. Os casos confirmados no país são 11 até o momento.

No Equador, até o momento, são 15 casos confirmados da doença. No Brasil, 25. No México, sete. No Chile, 10. A República Dominicana tem dois pacientes infectados. Costa Rica tem nove casos confirmados, Peru tem seis e o Paraguai, um.

No mundo

Até a tarde de domingo, 8, foram registrados mais de 105 mil casos de infectados pelo coronavírus em todo o mundo, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS). O número de mortos está em 3584. A China ainda é o país mais afetado, com mais de 80 mil casos e 3 mil mortes, apesar da queda do número de novos casos registrados nos últimos dias.

O segundo país com mais casos é a Coreia do Sul com 7134, seguida pela Itália com 5883 e pelo Irã com 5823.