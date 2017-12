Brasil recuperou capacidade de investimento, diz Moreira Franco

O ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Moreira Franco, disse hoje (2) que o Brasil “recuperou sua capacidade de investimento” graças ao esforço fiscal que vem sendo feito pelo presidente Michel Temer. A afirmação foi feita durante a entrega de moradias na cidade paulista de Americana.

O governo entregou cerca de 900 unidades no município, na etapa do programa Agora, é avançar, que retoma obras paradas do Minha Casa, Minha Vida. Segundo o ministro, a retomada dessas obras “é a demonstração de que o governo recuperou sua capacidade de investimento”. Moreira Franco é também coordenador do programa.

“Ao longo do mês de dezembro vamos entregar 25 mil novas unidades pelo Brasil. O que significa garantir a esperança para 25 mil famílias de que poderão ter um ano muito melhor do que o ano que acaba”, acrescentou Franco.

“Temos um programa em torno de 7 mil obras que estavam paralisadas e retomamos porque o governo recuperou, com todo esforço fiscal feito pelo presidente Temer. Estas obras serão entregues até o final do ano que vem. São obras grandes, médias e pequenas que estarão presentes melhorando a vida da população”, disse o ministro.