Brasil perdeu 9,5% das florestas entre 2000 e 2014

São Paulo – O Brasil perdeu aproximadamente 9,5% de suas florestas entre 2000 e 2014, de acordo com mapeamento divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). No mesmo período, as áreas agrícolas avançaram, bem como as pastagens.

As informações estão disponíveis na nova plataforma digital lançada pelo instituto, que permite o acompanhamento das mudanças na cobertura vegetal, na ocupação e nas atividades agropecuárias em todo o território nacional.

O Monitoramento de Cobertura e Uso da Terra feito pelo IBGE apresenta informações cartográficas de 8,5 milhões de km² do território nacional. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.