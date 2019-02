Brasil mantém planejamento de ajuda humanitária à Venezuela, diz porta-voz

Brasília – O governo brasileiro mantém a operação de levar ajuda humanitária até a fronteira do Brasil com a Venezuela, em Roraima, apesar da decisão do governo de Nicolás Maduro de fechar a fronteira nesta quinta-feira a partir das 21h (horário de BSB), disse o porta-voz a Presidência, general Otávio Rêgo Barros.

Segundo o porta-voz, o governo brasileiro não identifica até o momento “possibilidade de fricção” na fronteira e mantém o planejamento de levar mantimentos e medicamentos até Pacaraima.

“O planejamento por parte do governo brasileiro permanece o mesmo, se houver a disponibilidade de meios e motoristas por parte dos venezuelanos”, acrescentando que o plano do governo vai apenas até a fronteira.