Brasil é rico e só faltava governo que desse o exemplo, diz Bolsonaro

Brasília — O presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta sexta-feira, 6, que o Brasil é um país rico e que faltava um governo que não apenas falasse, mas desse o exemplo.

“Descobri, em todos os cantos desse Brasil, que realmente somos uma pátria rica. O que faltava? Um governo que não apenas falasse, mas que desse o exemplo”, disse Bolsonaro em solenidade no Palácio do Planalto de lançamento da medida provisória que institui a Identidade Estudantil.

“Sei dos meus defeitos, mas aqui dentro, graças a Deus, não tive problemas como os que nos antecederam tiveram.”

O resultado do Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro no segundo trimestre do ano foi divulgado no final de agosto e registrou uma leve alta de 0,4%. Apesar da variação positiva, integrantes do governo afirmaram que esperavam um resultado melhor para a economia ao final de 2019, mas que, com os dados do início do ano até agora, essa projeção não deve ser alcançada.

“Estamos no agiota, pagando R$ 400 bilhões de juros por ano, um déficit de R$ 139 bilhões, com um Orçamento que tinha sido calculado para crescer 2,5%, mas estamos crescendo menos”, ressaltou o vice-presidente Hamilton Mourão em evento logo após a divulgação do PIB.

Identidade estudantil

O presidente defendeu a adoção da identidade estudantil como forma de impedir que entidades controlem a sua emissão.

“Não teremos mais uma minoria querendo impor certas coisas em troca de uma carteirinha”, disse, numa referência indireta a entidades como a União Nacional dos Estudantes (UNE), que, contrárias ao governo, eram responsáveis pela emissão desse documento.

Na solenidade, o ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, lembrou que há um ano exatamente Bolsonaro havia sido alvo de um atentado à faca em plena campanha eleitoral. Emocionado, ele fez um agradecimento a Deus pelo então candidato ter sobrevivido.