Brasil é potência regional na luta anticorrupção, mas com uma perna manca

São Paulo – A luta contra a corrupção não é exclusividade brasileira na América Latina, região que tem hoje dez ex-presidentes formalmente acusados (ou até presos) por atos de corrupção.

Mas estamos bem na comparação regional: o Brasil só perde para o Chile entre os 8 países da região avaliados pelo novo Índice de Capacidade de Combater a Corrupção (CCC). Os outros são, na ordem, Colômbia, Argentina, Peru, México, Guatemala e Venezuela.

Lançado nesta segunda-feira (24) pelo Council of the Americas (AS/COA) em parceria com a consultoria Control Risks, o ranking não mede o nível de corrupção em si ou a percepção da população sobre o problema, e sim a habilidade do Estado de identificar, punir e prevenir esse tipo de crime.

Para isso foram analisados 14 indicadores que incluem independência e eficiência do Judiciário, a força do jornalismo investigativo, a transparência nos dados, a qualidade dos instrumentos legislativos e o nível de mobilização da sociedade, divididos em três pilares.

“O Chile tem um tripé com três pernas bem estáveis. O Brasil tem duas pernas fortes e outra bem frágil”, diz Geert Aalberts, parceiro-sênior na Control Risks.

Somos líderes regionais em “capacidade legal” e “sociedade civil, mídia e setor privado”, mas caímos para quarto lugar quando o tema são “instituições políticas e democracia”.

“O Brasil conseguiu desenvolver instrumentos sofisticados contra a corrupção, mas tem sistemas políticos muito deficientes”, diz Roberto Simon, diretor-sênior de políticas na AS/COA.

“E não há uma discussão mais séria sobre onde a nota do Brasil é ruim. Não se fala nada, por exemplo, da relação entre politica e dinheiro”, completa.

Simon cita como fragilidades estruturais a fragmentação partidária no Congresso e o financiamento de campanha, e acredita que a proibição do financiamento empresarial de campanha aumentou significativamente o risco de caixa dois.

A criminalização explícita do uso de caixa dois em eleições, um dos carros-chefe do Pacote Anticrime do ministro Sergio Moro, foi separada do projeto inicial já em fevereiro.

O Congresso que em dado momento eve mobilizações contra a Lava Jato, com pouco sucesso, hoje aprecia um projeto de um ministro que também está sob escrutínio renovado da sua atuação.

“Estamos em um momento de grandes perguntas sobre erros, violações e ilegalidades de agentes públicos”, resume Simon.

Geert destaca que no Pacote Anticrime há aspectos que seriam positivos para a luta anticorrupção no país como a formalização da prisão em segunda instância, mecanismos mais ágeis para apreensão de ativos em casos de enriquecimento ilícito, o uso de operações disfarçadas contra lavagem de dinheiro e a criação da figura do denunciante anônimo, inclusive com recompensas financeiras.

Esforço constante

A luta contra a corrupção não tem “bala de prata” e está sempre em risco de retrocessos. Um dos pontos de atenção citados pelo relatório foi a tentativa do governo de ampliar as possibilidades de sigilo de documentos, assinada pelo General Hamilton Mourão e revertida pelo Congresso.

Outro tema sensível é o processo de sucessão na Procuradoria-Geral da República com o fim do mandato de Raquel Dodge em setembro.

Desde o primeiro governo Lula o escolhido é o primeiro colocado de uma lista tríplice eleita pelos procurados, mas Bolsonaro não se compromete em manter a tradição e pode até reconduzir Dodge para um novo mandato.

A preocupação é que se for escolhido um nome que está fora da lista mas é próximo ao presidente, pode haver uma perda da percepção de independência do escolhido.