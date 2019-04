Brasil é o terceiro mais insatisfeito com a democracia entre 27 países

São Paulo – 83% dos brasileiros estão insatisfeitos com o funcionamento da democracia no país e apenas 16% estão satisfeitos .

A frustração é alta na comparação com a mediana mundial, que é de 51% de satisfação contra 45% de insatisfação, e subiu 16 pontos percentuais em relação ao ano anterior.

O índice brasileiro só perde, entre 27 países, da Grécia (84% de insatisfação) e o México (85%). O país mais satisfeito nesse quesito é a Suécia (69%).

Os números são de uma pesquisa do Pew Research Center divulgada nesta segunda-feira (29) e realizada com 30 mil pessoas entre 14 de maio e 12 de agosto de 2018.

No Brasil, foram 1.008 entrevistas presenciais em Salvador, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo e Distrito Federal entre 22 de maio e 18 de julho.

O período é anterior à eleição de Jair Bolsonaro (PSL) e compreende o governo de Michel Temer (PMDB) nas semanas durante e logo após a greve dos caminhoneiros.

55% dos brasileiros discordam que “os direitos das pessoas de expressar suas visões em público seja protegido” no país, contra 42% que concordam.

A insatisfação com o funcionamento da democracia é maior (88%) entre aqueles que discordam da frase do que entre aqueles que concordam (78%).

A insatisfação com a democracia não está fortemente correlacionada mundialmente com o nível de riqueza de um país e sim com o pessimismo em relação às condições econômicas atuais.

“Na Alemanha e no Brasil, a sensação crescente de que a economia não está em um bom estado tem sido acompanhada de mudanças de dois dígitos na insatisfação democrática”, escreve a Pew no relatório.

Veja alguns dos gráficos (em inglês):

Porcentagem daqueles que acham que a democracia estão funcionando em seu país

Mudança na taxa de insatisfação entre 2017 e 2018