Brasil é herói e não vilão ambiental, diz ministro Ernesto Araújo

Rio de Janeiro — O ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, afirmou nesta quarta-feira, 28, que o Brasil vai provar que o país não é vilão ambiental, mas herói, no momento em que é alvo de críticas pela política na área do meio ambiente.

Em entrevista à Reuters, o ministro avaliou que infelizmente há uma percepção muito equivocada a respeito da política ambiental do Brasil e da Amazônia.

“Isso ganhou uma notoriedade muito grande sem corresponder à realidade. Temos uma política ambiental com compromisso total com o ambiente e com o uso racional dos recursos naturais”, afirmou.

“Temos convicção de que nossa agricultura é inteiramente sustentável e seguramente uma das mais sustentáveis do mundo”, acrescentou.

O governo do presidente Jair Bolsonaro ficou sob forte pressão internacional neste mês por causa do expressivo aumento dos incêndios florestais na Amazônia e também por declarações polêmicas do presidente, que chegou a apontar organizações não-governamentais (ONGs) como suspeitas pelas queimadas.

“Espero que tudo isso seja valorizado e as pessoas que se preocupam com meio ambiente legitimamente vejam que o Brasil é o herói e não o vilão”, disse.

A polêmica ganhou contornos de crise diplomática após uma troca de farpas entre Bolsonaro e o presidente francês, Emmanuel Macron. O francês acusou Bolsonaro de mentir durante a reunião do G20 por ter declarado compromisso com a questão ambiental.

“Acredito que o presidente Bolsonaro reagiu da maneira que precisava reagir. A gente lamenta que tenha havido esse tipo de comportamento e de ofensa por parte do presidente da França, mas tenho certeza que os brasileiros estão tranquilos com o posicionamento do presidente Bolsonaro a esse respeito”, afirmou.