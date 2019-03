Brasil e EUA assinam acordo para uso da base de Alcântara

Washington – Brasil e Estados Unidos assinaram nesta segunda-feira, durante visita do presidente Jair Bolsonaro a Washington, um acordo sobre o uso norte-americano da base de lançamentos de Alcântara, no Maranhão, que permitirá aos EUA o uso comercial do local.

O novo Acordo de Salvaguardas Tecnológicas permitirá que os norte-americanos usem a base –considerada a melhor localização do mundo para lançamento de foguetes– para seu programa espacial, em troca de pagamento pelo uso. O Brasil, no entanto, não terá direito de acesso à tecnologia usada pelos Estados Unidos em mísseis, foguetes, artefatos e satélites, como o governo brasileiro chegou a requerer.

No entanto, o novo acordo retira a segregação de uma área da base, como estava previsto no texto inicial, negociado em 2.000, em que apenas os norte-americanos teriam acesso. A nova proposta delimita uma área de acesso restrito, mas não impede a entrada de brasileiros.

Localizada na altura do Equador, a base de Alcântara, por sua posição geográfica, queima 30 por cento menos combustível nos lançamentos, e a partir dela os foguetes podem carregar mais peso.

O acordo foi assinado durante o evento Brazil Day, realizado em Washington com a presença de Bolsonaro e empresários.