Brasil tem mais 2.498 casos confirmados de coronavírus em 24 horas

O Brasil chegou a 43.079 casos confirmados de coronavírus (responsável por causar a covid-19) nesta terça-feira, 21, segundo dados do Ministério da Saúde. Em relação ao último balanço, foram mais 2.498 novos infectados.

Em 24 horas foram 166 novos óbitos confirmados. No total, são 2.741 mortes e uma taxa de letalidade de 6,4%.

Mais da metade dos casos confirmados está na região Sudeste (53,7%). São Paulo tem 15.385 infectados e 1.093 mortes. O Rio de Janeiro está com 5.306 infectados e 461 óbitos. Os outros dois estados da região, Minas Gerais e Espírito Santo, também passaram dos mil casos e agora têm 1.230 e 1.212, respectivamente.

O Amazonas, com 2.270 casos confirmados, e o Ceará, com 3.716, são foco de atenção do Ministério da Saúde pelo alto crescimento da doença em tão pouco tempo.