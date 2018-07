Brasil assina acordos com a Tunísia nas áreas empresarial e de turismo

Em visita oficial à Tunísia, o ministro das Relações Exteriores, Aloysio Nunes Ferreira, assinou hoje (20) acordos de cooperação nas áreas de turismo e empresarial. Segundo o Itamaraty, o chanceler discutiu com o ministro dos Negócios Estrangeiros tunisiano, Khemaïes Jhinaoui, as negociações de dois acordos na área econômico-comercial: o acordo de livre comércio entre o Mercosul e a Tunísia e o acordo de facilitação de investimentos.

Ao final do encontro, foi assinado acordo para a implementação de ações de cooperação na área do turismo, como capacitação profissional e promoção recíproca de destinos.

Paralelamente à visita, ocorreu a 8ª edição do Conselho Empresarial Brasil-Tunísia. A Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp) assinou acordo com o Centro de Promoção de Exportações da Tunísia, com o objetivo de promover e facilitar o intercâmbio de informações sobre o ambiente de negócios e os contatos entre empresários dos dois países.

Agenda bilateral

Aloysio Nunes Ferreira também foi recebido ainda pelo presidente da Tunísia, Beji Caid Essebsi, pelo primeiro-ministro Youssef Chahed e pelo presidente da Assembleia de Representantes do Povo, Mohamed Ennaceur. “Nesse encontros, o ministro discutiu com os dirigentes tunisianos os principais temas da agenda bilateral, entre os quais formas de promover o incremento do comércio bilateral, que se encontra abaixo de seu potencial, e cooperação técnica nas áreas de agricultura e de programas de desenvolvimento social, com ênfase no Cadastro Único dos programas sociais do governo brasileiro”, diz, em nota, o Itamaraty;

Segundo o Itamaraty, a Tunísia é o sétimo principal destino das exportações brasileiras na África. A corrente de comércio bilateral no ano passado foi de US$ 337 milhões, com superávit brasileiro de US$ 286 milhões. De acordo com o ministério, o acordo bilateral de cooperação e facilitação de investimentos e acordo de livre comércio entre o Mercosul e a Tunísia, que estão em negociação, representarão importantes vetores da aproximação econômica entre os dois países.