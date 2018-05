Bombeiros retiram mais de mil toneladas de escombros do prédio que desabou

São Paulo – Continua intenso o trabalho do Corpo de Bombeiros neste domingo, 6, para a retirada dos escombros do Edifício Wilton Paes de Almeida, que desabou na última terça-feira, 1, no Largo do Paiçandu, em São Paulo. Segundo o capitão Marcos Palumbo, porta-voz do Corpo de Bombeiros, mais de mil toneladas de entulho foram retiradas do local. “Em média são retiradas 250 toneladas de entulho por dia”, aponta Palumbo.

Nesta manhã, a equipe da corporação conta com 49 homens, com duas frentes de trabalho. Durante a madrugada o efetivo contava com 37. As equipes se revezam em turnos de 12 horas e, neste período, existe também a troca entre os bombeiros no local. Segundo o Tenente do Corpo de Bombeiros, André Elias, os números permanecem inalterados. ” Continuam as buscas pelas cinco vítimas que não foram localizadas”.

De acordo com Elias as equipes continuam no combate ao incêndio e nas buscas e resgates em estruturas colapsadas. “A maior ênfase agora é com o trabalho das máquinas. Um trabalho um pouco mais ágil, monitorado pelas equipes”,explicou o porta-voz do Corpo de Bombeiros.