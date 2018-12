Bombeiros controlam incêndio na Refinaria de Manguinhos

O Corpo de Bombeiros informou, há pouco, que as chamas do incêndio que atingiu parte da Refinaria de Manguinhos, na zona norte do Rio de Janeiro, já foram controladas.

As equipes, no entanto, permanecem no local e agora atuam no rescaldo. Foram acionados militares de 10 quartéis, entre os quais, os do Caju, de Benfica e Duque de Caxias e do Alto da Boa Vista.

Não houve registro de vítimas, embora, uma pessoa tenha sido atendida pelos militares por inalação de fumaça.

De acordo com os bombeiros, o aviso do incêndio ocorreu às 13h40.

Liberação do trânsito

A pista lateral da Avenida Brasil, em direção ao centro, na altura de Manguinhos, que tinha sido fechada por causa do incêndio na Refinaria de Manguinhos, já foi reaberta ao tráfego.

Segundo o Centro de Operações da Prefeitura do Rio, a ação de equipes do Corpo de Bombeiros na avendida continua. Foi liberada a circulação de veículos na pista lateral da via expressa. Equipes da Companhia de Engenharia de Trânsito do Rio (CET-Rio) também estão no local para orientar os motoristas.