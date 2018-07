Bombeiros buscam por jovens no Parque Nacional de Itatiaia, no Rio

Quatro jovens, com idades entre 18 e 23 anos, estão perdidos desde ontem (24) à noite no Parque Nacional de Itatiaia, na Serra da Mantiqueira, no Rio de Janeiro. O Corpo de Bombeiros de Itatiaia foi acionado pelo próprio grupo, que usou um celular para pedir socorro.

Segundo os bombeiros, os jovens se perderam ao tentarem chegar no Pico do Maromba, que fica dentro do parque. As buscas por terra iniciaram ainda na noite de ontem, já as buscas com o apoio de helicópteros começaram na manhã de hoje, por volta de 6h30.

Ainda de acordo com os bombeiros, os jovens encontram-se bem, estão alimentados, sem hipotermia e por isso, não estão em perigo. O grupo também está com aparelho celular e realiza contatos frequentes com os militares, o que ajuda nas buscas.

Em nota, a Assessoria dos Bombeiros informou que os militares estão focados no sucesso da operação. A administração do Parque Nacional de Itatiaia comunicou que está dando apoio às buscas.